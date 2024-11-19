Суд вынес приговор фигуранту дела о травмировании ребенка на станции Окружная МЦД-1

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Столичный суд вынес свое обвинительное решение фигуранту дела о травмировании ребенка на эскалаторе станции Окружная МЦД-1, пишет пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 3 января 2023 года. Тогда 11-летний мальчик положил голову на руку, которая находилась на поручне, из-за чего его затянуло под навесную конструкцию лестницы. После случившегося пострадавшего отправили в реанимацию.

"Судом установлено, что причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое освидетельствование эскалатора, расположенного в северном вестибюле станции Окружная", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что еще при строительстве станции специалист по оценке требований безопасности организации "Инженерно-экспертная служба" не увидел несоответствия предохранительного щитка установленным нормам и критериям.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, согласно статье 238 УК РФ, и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после травмы 4-летней девочки на эскалаторе в одном из ТЦ в подмосковном Реутове. Девочка спускалась на эскалаторе вниз, но потеряла равновесие и упала, из-за чего ее кисть застряла между полом и гребенной эскалатора. От этого ей ампутировало несколько пальцев.

