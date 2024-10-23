Эскалатор метро Санкт-Петербурга зажевал пальцы мальчика

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Эскалатор в вестибюле метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге зажевал пальцы маленького мальчика, пишет пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, рука ребенка попала в подъемный механизм, но эскалатор был оперативно остановлен. В прокуратуре добавили, что пострадавший был доставлен в медучреждение.

В настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств инцидента, включая причину случившегося, а также даст оценку исполнения родителями своих обязанностей.

Ранее похожий инцидент уже происходил в петербургском метро. Зимой текущего года эскалатор на станции "Петроградская" зажевал куртку пассажирки, которая сидела на его ступенях. Тогда подняться ей помог очевидец произошедшего. В петербургской подземке заявляли, что пассажирка нарушила правила метро. В свою очередь, дежурная по эскалатору сработала неоперативно. По правилам сотрудница метрополитена должна была сообщить коллегам о ЧП и остановить эскалатор.

