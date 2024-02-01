Эскалатор зажевал куртку сидящей девушки в метро Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "Лента дна"

В метро Санкт-Петербурга эскалатор зажевал куртку пассажирки. Видео инцидента начало распространяться в соцсетях, сообщает 78.ru.

ЧП произошло на станции "Петроградская" 21 января. Девушка засиделась на ступенях эскалатора, и в результате он зажевал ее куртку. В результате пассажирка оказалась на спине, а подняться ей помог очевидец.

В петербургской подземке уточнили, что пассажирка нарушила правила, однако дежурная по эскалатору сработала неоперативно. По правилам сотрудница метро должна была сообщить коллегам о произошедшем, а также остановить эскалатор.

По данному случаю проводится служебная проверка. У указанной сотрудницы уже имеется дисциплинарное взыскание.

В прошлом году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как 4-летняя девочка получила травму кисти из-за эскалатора в одном из торговых центров подмосковного Реутова. По данным следствия, 14 сентября девочка вместе со своими родителями находилась в торговом центре, они начали спускаться на эскалаторе вниз, однако ребенок потерял равновесие и упал.

В результате произошедшего левая кисть девочки застряла между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев.