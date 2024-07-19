Следствие попросило домашний арест директору ИБХТН РУДН Станишевскому

Фото: depositphotos/doomu

Следствие попросило отправить под домашний арест директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН (ИБХТН), доктора химических наук Ярослава Станишевского, задержанного в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Станишевскому уже предъявлено обвинение. Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено 19 июля.

Ранее Тверской суд арестовал заместителя гендиректора Фонда капремонта Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 17 сентября. По данным следствия, Дымнич действовал в сговоре с другими фигурантами. Вместе они придумали схему получения взятки от организации, осуществляющей капремонты многоквартирных домов в Подмосковье, за общее покровительство при исполнении и оплате договоров.