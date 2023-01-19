Судам дадут право разрывать договоры задним числом

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Минюст разработал поправки в Гражданский кодекс, дающие судам право устанавливать, с какого момента обязательства сторон в договоре прекращаются или меняются, сообщает РБК. Цель таких поправок – защитить бизнес, пострадавший от срыва поставок иностранными контрагентами.

Законопроект одобрили на правительственной комиссии. Теперь его должны рассмотреть на заседании правительства, после чего он может быть направлен в Госдуму.

Сейчас обязательства сторон считаются измененными или прекращенными, если стороны заключили новое соответствующее соглашение. В нем допускается зафиксировать дату изменения или прекращения в прошлом. Если же вопрос о пересмотре или расторжении договора рассматривается в суде, то обязательства считаются измененными или прекращенными после вступления решения суда в силу.

В пояснительной записке отмечается, что новая поправка расширит возможности правовой защиты тех лиц и структур, которые не исполнили прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств.

Сегодня такими обстоятельствами могут быть логистические проблемы и санкции. К примеру, в договоре двух российских организаций было обязательство установить оборудование, но оно не было выполнено, поскольку контрагент – иностранная организация – отказался его поставить. Стороны не смогли прийти к соглашению и изменить условия договора и обратились в суд.

Как отмечают в Минюсте, в таких случаях судебное решение влечет изменение обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает от ответственности за нарушение обязательств до его вступления в силу. Таким образом, нарушившая сторона фактически ставится в более невыгодное положение.

Ранее в Bloomberg назвали Россию под санкциями "реминисценцией 90-х". По мнению аналитиков и опрошенных бизнесменов, российские предприниматели активно замещают ушедшие из РФ бренды и товары, а западные санкции не обрушили экономику. Вместе с тем существуют проблемы перенастройки поставок и логистических цепочек.



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