Укусивший полицейского военный в Томске получил пять лет колонии строгого режима

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Томский гарнизонный суд назначил военному Сергею Чебыкину 5 лет колонии строгого режима из-за нежелания подчиняться сотруднику военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Инцидент произошел в палате военного госпиталя. Мужчина не захотел подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, поэтому ударил правоохранителя лезвием туристического ножа по кисти. После этого военный укусил полицейского за предплечье при попытке его задержания, причинив телесные повреждения, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья.

При этом причина конфликта военнослужащего и полицейского не разглашается. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее 55-летний пассажир мужчина в состоянии алкогольного опьянения укусил за руку бортпроводницу рейса Япония – США. По данным СМИ, инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании All Nippon Airways.

Члены экипажа смогли обезвредить злоумышленника. Из-за этого происшествия пилоты решили посадить самолет в аэропорту. Журналисты добавили, что после посадки пьяного мужчину арестовали полицейские. Правоохранителям он заявил, что не помнит случившегося.

