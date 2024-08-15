Суд в США вынес приговор россиянину за продажу краденных банковских данных

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В США суд приговорил к 40 месяцам тюрьмы россиянина из Москвы Георгия Кавжарадзе за продажу краденых банковских данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру округа Колумбия.

По версии правоохранителей, мужчина был активным продавцом краденой финансовой информации на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp. Его также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба.

Кавжарадзе признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под такими псевдонимами, как TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

Окружной суд штата Флорида несколькими днями ранее освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, которого обвиняют в кибермошенничестве. Правоохранительные органы США считают его причастным к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

По решению суда, Кублицкого освободили под залог в 100 тысяч долларов после предварительных слушаний по его делу. Ему также предписали добровольно сдать властям США свои проездные документы и паспорта, запретили пользоваться смартфоном и установили наблюдение за его местоположением. Сейчас Кублицкий находится под домашним арестом.