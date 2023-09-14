Суд назначил главарю банды киллеров Гагиева пожизненный срок

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Южный окружной военный суд назначил главарю одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева пожизненный

срок. Об этом сказано в телеграм-канале ГУ СК РФ.

Гагиева, по материалам дела, признали виновным по части 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), по части 1 статьи 209 УК РФ ("Создание трех устойчивых вооруженных групп-банд"), по части 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), а также по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом").

По информации следствия, в 2004 году Гагиев создал в Москве, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в составе которого участвовали не менее 50 человек. В ноября 2012 года Гагиев организовал в республике три устойчивые группировки, которые были структурными подразделениями преступного сообщества. В 2012–2013 годах по приказу Гагиева участниками банд совершались убийства.

Гагиев, который находился в международном розыске с февраля 2014 год, был задержан в январе 2015 года в Австрии, и тогда же его выдворили из страны в Россию.

"37 членов преступного сообщества, включая Гагиева, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, 7 объявлены в международный розыск и еще 7 убиты в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 года", – сообщили в СК.

В январе 2019 года 12 участников преступной банды были доставлены спецбортом из Владикавказа в Москву. Отмечалось, что группировка совершила более 40 убийств и покушений в период с 2004 по 2014 год.

Создателя банды Аслана Гагиева обвиняют в причастности к 60 убийствам. Следственные действия были завершены в декабре 2018 года, ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве и незаконном обороте оружия. Гагиев своей вины в произошедшем не признал.

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