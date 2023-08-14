Экс-кандидат в губернаторы Приморья приговорен к шести годам по делу о мошенничестве

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Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к 6 годам колонии по делу об обмане дольщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Его судят по делу о мошенничестве с нанесенным ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве дома во Владивостоке. Согласно версии следствия, Ищенко, будучи учредителем компании – застройщика "Аврора-Строй" обманом присвоил себе средства 187 дольщиков. Сообщается, что дом так и не был достроен.

На заседании суда 7 августа Ищенко признал свою вину. Сторона обвинения запрашивала для него 7 лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

"Назначить 6 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", – вынесла свой вердикт судья.

Ранее сообщалось, что силовики задержали занимавшего на тот момент пост мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки. При задержании Большаков оказал сопротивление, сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля.

Задержанного главу Димитровграда уволят в связи с утратой доверия