Техника дома престарелых в Кунцеве приговорили к 2,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве суд приговорил техника частного дома престарелых в Кунцеве к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Прокуратура установила, что Александр Колодонский был главным инженером отдела эксплуатации АО "Третий возраст" и нес ответственность за обеспечение пожарной безопасности в частном доме престарелых. Он позволил установить в подвальном помещении здания, где и находился приют, дизельный котел. Также, он игнорировал иные нарушения.

Это привело к дальнейшему возгоранию. 8 апреля 2020 года в котельной, где находился котел, произошел взрыв, после чего топливо-воздушная смесь воспламенилась. В результате пожара шесть человек погибли.

Колодонский осужден по части 3, статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть шести лиц". Его лишили права занимать должности, связанные с ответственностью за соблюдение правил пожарной безопасности на два года. Он был взят под стражу в зале суда, приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее пресс-секретарь Пресенского суда Лела Кокая рассказывала о том, что суд отклонил ходатайство следователя, который просил отправить Александра Колодного под стражу. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



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