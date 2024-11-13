Сингапурец осужден за фотографирование женщин под юбками в метро

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Сингапурский суд приговорил к 4 месяцам тюремного заключения 27-летнего Чон Юн Сюаня за съемку женщин под юбками в метро, пишет Mothership.

Подозрительное поведение Чона пресек свидетель, заблокировав ему выход со станции и рассказав обо всем женщине, которая в свою очередь вызвала полицию. Злоумышленник сначала отрицал свои действия, но позже признался в содеянном.

После изъятия правоохранители обнаружили на его телефоне кадры с 27 другими женщинами, снятыми в различных общественных местах за последние полгода. При вынесении приговора прокурор указал на отягчающие обстоятельства преступлений Чона, совершаемых в общественном транспорте.

Ранее турецкий суд депортировал задержанного в стране за нарушение тайны личной жизни россиянина. Гражданина РФ арестовали в Стамбуле в сентябре. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами.

По словам жены задержанного, он не фотографировал кого-то конкретно, в кадр попала местная жительница случайно. Один из пассажиров заметил снимок и обвинил россиянина в неподобающем поведении, а женщина подала заявление в полицию о домогательствах.