Суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал 38-летнего обвиняемого в убийстве знакомого в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Мужчина проведет под стражей два месяца – до 11 декабря 2022 года.

По данным следствия, между обвиняемым и погибшим произошел конфликт в квартире дома на 7-й улице Текстильщиков. В результате один мужчина нанес другому не менее 10 ножевых ранений в область груди и спины.

От полученных травм потерпевший 1968 года рождения скончался на месте.

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Происшествие случилось вечером 10 октября. Девочка не вернулась домой после школы. Правоохранители незамедлительно организовали ее поиски. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.



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