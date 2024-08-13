Верховный суд РФ предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

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Верховный суд (ВС) разработал законопроект, позволяющий освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации в период военного положения или в военное время. Соответствующее предложение было представлено на пленуме ВС, пишет РИА Новости.

Такая же возможность есть у обвиняемых, находящихся на стадии следствия, или у уже осужденных. Так, на время их службы уголовное дело приостанавливается. При этом если такой человек получит госнаграду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то уголовное дело прекратят совсем.

Также законопроект предполагает дать суду право приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых. При этом под закон не должны допускаться осужденные за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям.

Между тем на Украине освободили из тюрем более 2 750 человек и отправили на службу в украинскую армию. Среди этих заключенных немало осужденных за торговлю наркотиками, убийства, вооруженные нападения и прочие серьезные преступления.

Осужденные будут воевать в подразделениях, которые формируются полностью из бывших заключенных, однако находятся под руководством военных. Вместе с тем ответственный за вербовку солдат признался, что никто на Украине не верит в успех подобных подразделений.