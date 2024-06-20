Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова организовала сбор помощи для бойцов СВО

Фото: Агентство "Москва"/личный архив Сабины Цветковой

Руководитель общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова совместно с представителями ветеранских организаций дали старт акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО в специальных уличных шатрах, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Сегодня мы вместе с вами развернем шатры, куда может прийти любой желающий. Они очень удобно расположены: до них легко добраться на транспорте, они находятся рядом с точками притяжения – неподалеку от парков, в густонаселенных местах. Все желающие могут свободно, в любое удобное время принести то, что очень нужно нашим бойцам", – сказала Цветкова.

Она добавила, что четыре шатра, где будет развернут сбор гуманитарной помощи, находятся в районах Метрогородок, Богородское, Гольяново, Сокольники и будут работать в течение месяца.

"У нас есть сформированные списки всего, что нужно нашим отважным ребятам. Весь месяц сюда можно приносить все то, что так необходимо, – и делать это практически 24/7", – добавила Цветкова.

Она также рассказала, что идея создания специальных шатров по сбору помощи возникла благодаря интересу и вопросам граждан, которые уточняли, куда можно отнести помощь.

"Любая помощь сегодня ценна, важна, нужна. Лидеры общественных организаций, ветераны разделили с нами эту идею. Уже сегодня приходили люди, несли помощь", – добавила Цветкова.

"Центр добрых дел" Сабины Цветковой приглашает представителей общественных и коммерческих организаций, всех жителей Восточного округа принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО, которая пройдет с 21 июня по 25 июля.

"Мы призываем всех заинтересованных и неравнодушных граждан присоединиться к нашей акции, проявить заботу и выразить уважение бойцам, которые сегодня находятся на передовой. Принять участие может каждый, кто благодарен нашим солдатам и офицерам. Мы отправим нашим бойцам то, что им всегда необходимо, – гигиенические средства, одежду, бытовые товары. Уверена, что акция станет ярким примером единства и поддержки наших защитников", – рассказала руководитель "Центра добрых дел".

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты у станции метро "Сокольники" на Сокольнической площади, у станции метро "Бульвар Рокоссовского", в Гольяновском парке и на Открытом шоссе, доме 24, корпусе 11.

Ранее глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова во время встречи с членами молодежной палаты столичного района Зюзино заявила о намерениях собрать 8 тонн гумпомощи для новых регионов. Как она указала, помощь предназначается для участников спецоперации и их семей, а также для жителей новых регионов. Любой желающий может принести продукты и лекарства.

