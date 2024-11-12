RMC Sport: экс-футболиста "Монако" Бен-Йеддера признали виновным в изнасиловании

12 ноября, 16:43Спорт
Фото: AP Photo/Daniel Cole
Бывший нападающий футбольного клуба "Монако" Виссам Бен-Йеддер признан судом виновным в изнасиловании, передает RMC Sport.
Как говорится в материале агентства, футболист приговорен к 2 годам условного тюремного заключения с обязательством выплатить компенсацию жертве в размере 6,5 тысячи евро. Он также должен будет заплатить 5 тысяч штрафа и 1,5 тысячи евро за судебные издержки.
При этом прокурор запрашивал для футболиста 2 года и 6 месяцев тюремного заключения, из которых 18 месяцев – условно с испытательным сроком.
Во время суда Бен-Йеддер сказал, что не может дать показания из-за того, что был пьян и не способен вспомнить подробности. Как отметила сторона защиты, сейчас Бен-Йеддер проходит лечение от алкогольной зависимости.
Ранее нападающего клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Как писали СМИ, женщина обратилась в больницу и заявила, что Мбаппе ее изнасиловал. Сейчас он находится под следствием, отмечали журналисты. Сам футболист заявил в соцсети X, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.
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