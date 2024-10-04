ISU отстранил канадского фигуриста Соренсена, обвиненного в изнасиловании

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Канадский фигурист Николай Соренсен, обвиненный в изнасиловании, отстранен от соревнований на неопределенный срок. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление Международного союза конькобежцев (ISU).

"ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации, преследований, злоупотреблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации", – говорится в сообщении.

Таким образом, спортсмен пропустит этапы Гран-при в сезоне-2024/25.

Соренсен был обвинен еще в январе этого года. Отмечалось, что инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Жертве было на тот момент 22 года.

Ранее суд Торонто приговорил 83-летнего канадского модельера Питера Нюгарда к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие. Иск на него подали 57 женщин. Некоторые эпизоды, по утверждению потерпевших, произошли еще в 1977 году, при этом двум женщинам на момент преступления было 14 лет.