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Происшествия

14:38

Дело Широкова об избиении арбитра поступило для рассмотрения в мировой суд

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Судебный участок мирового судьи № 105 района Сокольники рассмотрит дело бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Дело в отношении Романа Широкова сегодня поступило в 105-й судебный участок района Сокольники", – сказала пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.

10 августа Широков во время любительского матча избил судью Данченкова после того, как он показал ему красную карточку. Против Широкова возбудили дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Экс-футболист сборной России полностью признал свою вину. Широков попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Рассмотрение дела происходит без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ"

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