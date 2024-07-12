В Москве за мошенничество арестованы бизнес-коуч Закхайм с мужем и ее партнер по бизнесу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж Андрей Краснов, а также одна из сообщниц Любовь Струлева, обвиняемые по делу о мошенничестве, отправлены Хорошевским судом Москвы в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

"В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по 3 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой", – указано в сообщении.

Сообщается, что Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, целью которой было хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, а деньгами распоряжались по своему усмотрению.

В прокуратуре уточнили, что ущерб, который причинен троим пострадавшим превышает 2,5 миллиона рублей, а стоимость подобного бизнес-курса доходила до миллиона рублей. На данный момент правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности организованный группы и полный перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемых.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в столичный главк МВД России с просьбой проверить ряд известных блогеров на мошенничество. В список предлагаемых к проверке лиц включили Гусейна Гасанова, Эдварда Била, Ксению Губину, Асхаба Тамаева и других.

До этого сообщалось, что в КоАП и Уголовный кодекс планируется ввести отдельное наказание для блогеров и коучей. Это коснется оказания информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства, проинформировала газета "Известия".