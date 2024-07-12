Суд в Адыгее арестовал задержанного за подготовку нападения на храм в Майкопе

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Майкопский городской суд арестовал члена запрещенной в РФ международной террористической организации, готовившего нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщает РИА Новости.

Подозреваемого поместят в СИЗО сроком на два месяца, до 10 сентября.

Российские спецслужбы предотвратили теракт на православный храм в Адыгее днем 11 июля. По данным ФСБ, теракт готовил выходец одной из стран Центральной Азии, он собирался убить священнослужителей и охранников, а после поджечь храм в Майкопе.

Для этого злоумышленник изучил местность, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Также он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации. После он хотел скрыться за рубежом.

