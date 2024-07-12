Двое зампредов правительства Ивановской области арестованы

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Октябрьский районный суд Иванова заключил под стражу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина на два месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

Они обвиняются по 3 части статьи "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, Эрмиш и Зобнин на протяжении длительного времени оказывали покровительство одной из коммерческих организаций при заключении государственных и муниципальных контрактов. Областная прокуратура контролирует ход расследования.

Фигурантом дела также стал некий собственник коммерческой фирмы, которого следователи подозревают в пособничестве сотрудникам правительства области.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башир по делу о мошенничестве в региональном ПФР. Подозреваемый занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России".