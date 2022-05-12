Каскадер "Игры престолов" подала в суд на создателей сериала

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Каскадер "Игры престолов" Кейси Майклс подала в суд на создателей сериала из-за полученной на съемках травмы, сообщает "Лента.ру".

Майклс в феврале 2018 года получила серьезный перелом левой лодыжки, когда изображала одного из противников главных героев. Каскадерам было необходимо спуститься с крыши высотой около 3,6 метра и упасть на коробки.

Каскадер утверждает, что прыгала последней и приземлилась ногами вперед, в результате чего получила травму. Впоследствии ей потребовались несколько операций, длительная физиотерапия, а также лечение от депрессии.

Кейси Майкл подала в суд на Fire & Blood Productions, британскую дочернюю компанию HBO. В качестве компенсации она потребовала пять миллионов долларов. При этом сторона-ответчик утверждает, что каскадер нарушила инструкции, а ее травма вызвана некорректным выполнением трюка или случайностью.

В начале мая HBO показал первый тизер-трейлер сериала "Дом дракона", являющегося приквелом "Игры престолов". В центре внимания – события, происходившие за годы до истории оригинального проекта.