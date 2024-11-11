Суд в Чехии приговорил студентку к двум годам тюрьмы за угрозы убить сокурсников

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Краевой суд в городе Брно в Чехии приговорил студентку к двум годам тюремного заключения за угрозы убийства двум однокурсницам, передает издание Novinky.

Кроме того, студентка из Моравии публично одобряла преступление, совершенное в 2023 году студентом Карлова университета в Праге Давидом Козаком. Он застрелил 14 человек и ранил 25 человек.

Издание отметило, что девушка говорила, что хотела бы повторить поступок Козака. Студенты университета обратились в полицию, которая после начала расследование.

Правоохранители выяснили, что одобрение преступления девушкой появилось в ее социальных сетях сразу после трагедии. Суд не стал раскрывать личные данные осужденной и назначил ей срок заключения, приняв во внимание ее возраст.

Ранее правоохранители в столичной Некрасовке задержали женщину, угрожавшую пистолетом рабочим. Видео, на котором зафиксировано агрессивное поведение женщины, появилось в Сети.

В отношении нее завели уголовное дело о хулиганстве. В квартире у женщины нашли пневматический пистолет, его изъяли и направили на экспертизу.