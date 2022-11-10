Суд разрешил россиянам требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщила пресс-служба суда.

Прецедентом послужил спор двух жительниц Липецка. Истец пожаловалась, что собаки соседки круглосуточно лают и превышают предельно допустимые санитарные уровни шума. Это также подтвердили свидетели, видеозаписи, акт по результатам измерений звука в жилом доме и на приусадебной территории.

По словам женщины, ее старший сын в итоге переехал к бабушке, чтобы иметь возможность нормально спать и учиться. У младшего сына появились повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама истец пожаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление. Она просила суд запретить ответчику держать собак и взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

В результате судебных разбирательств женщина получила отказ, так как закон не запрещает содержать собак на земельном участке. В кассационном суде согласились с этим решением, однако указали, что компенсация истцам все-таки положена. В итоге дело было направлено на пересмотр для определения размера компенсации.

Ранее Верховный суд России по гражданским делам представил определение, согласно которому дачников наделяют правом требовать через суд сокращения числа собак на соседних участках. В суде отдельно подчеркнули, что само по себе скопление собак на небольшой территории провоцирует условия для нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!