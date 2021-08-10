В отношении экс-руководителей ФБК и "Штабов Навального" возбудили уголовное дело

Фото: Агентство "Москва"/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова и экс-главы "Штабов Навального" (признана экстремистской организацией) Леонида Волкова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам официального представителя СК РФ, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других представителей организаций подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

Ранее министерство юстиции РФ внесло признанные в России экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан в перечень запрещенных организаций. Они вошли в обновленный перечень под номерами 86 и 87.

До этого соответствующее решение принял Мосгорсуд, а позже его подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, который согласился с позицией, согласно которой данные организации посредством несанкционированных массовых акций создавали условия для проведения цветной революции.

