Бастрыкин рассказал, почему судей сложно привлекать к ответственности

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил, в чем заключается сложность привлечения судей к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что статус судьи определен Конституцией и федеральными законами РФ, поэтому процедура возбуждения уголовного дела имеет особенности. Так, СК должен собрать весомые доказательства причастности судьи к совершению преступления и передать их Высшей квалификационной коллегии судей РФ, чтобы получить ее согласие на дальнейшее расследование.

"Само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти – весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа", – отметил Бастрыкин.

Однако глава ведомства сделал акцент на том, что сложная процедура еще не значит, что судьи не несут ответственности за совершенные преступные деяния.

Председатель СК рассказал, что в 2022 году было заведено дело в отношении судьи Коломенского городского округа Ирины Агафоновой. Следователи выяснили, что должностному лицу предлагали около 600 тысяч рублей, чтобы она не приговорила подсудимого к лишению свободы. Теперь расследуется дело о покушении на получение взятки.

В свою очередь, взятку в размере 150 тысяч рублей получил судья Ленинского районного суда Владикавказа Родион Антипин. Следователи уже возбудили уголовное дело, сообщил Бастрыкин.

В рамках расследования дела в отношении судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова выяснилось, что он взял деньги за принятие решения об удовлетворении исковых требований.

Также завершено расследование инцидента с получением судьей взятки более 800 тысяч рублей. По данному делу обвинили судью Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина.

Ранее Бастрыкин рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в 2022 году следователи привлекли к уголовной ответственности 60 человек.

Еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок, 27 из них – при реализации государственного оборонного заказа.

По данным СК, за первые десять месяцев текущего года в суды поступило свыше 8,7 тысячи дел о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Этот показатель на 10% больше, чем годом ранее.

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