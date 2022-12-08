Бастрыкин сообщил о 119 новых эпизодах взяток по делу экс-главы ГИБДД Ставрополья

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В рамках расследования против экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова начата работа по 119 новым эпизодам получения взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

"В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества", – поделился Бастрыкин.

Председатель СК отметил, что в против фигурантов дела были возбуждены новые уголовные дела. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем.

О задержании Сафонова информация поступила 20 июля 2021 года. В отношении экс-начальника ГИБДД Ставрополья возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. На тот момент сумма оценивалась более чем в 19 миллионов рублей.

Помимо Сафонова, полиция задержала участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.

По мнению депутата Александра Хинштейна, вместе с главой УГИБДД были задержаны практически все высшие сотрудники управления – фигурантами стали 35 человек. Парламентарий показал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством. В числе таких вещей – золотой унитаз и раковина.

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