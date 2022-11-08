Житель Пензы предстанет перед судом за нападение с кухонным топором на школьника

Фото: penza.sledcom.ru

Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на 10-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 января около входа в подъезд одного из многоквартирных домов в Пензе. 18-летний мужчина не менее трех раз ударил ребенка по голове кухонным топором. По данным надзорного ведомства, нападавший был уверен, что смерть потерпевшего неизбежна, поэтому скрылся с места преступления. Его задержали спустя три дня.

Ребенок выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области, мальчик смог сообщить о случившемся бабушке, поэтому ему была своевременно оказана медицинская помощь.

"Вину обвиняемый признал полностью и пояснил, что причиной совершения преступления стали конфликты в семье, из-за которых он находился в состоянии стресса и озлобленности", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений". Как рассказали в прокуратуре, после вручения обвинительного заключения дело будет направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Ростова-на-Дону ранила топором с пожарного щита 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в здании местного училища. Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленницу задержали.

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