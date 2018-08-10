Женщина с топором напала на мужа в поселении Вороновское

Женщина с ножом и топором напала на мужа в садовом товариществе в поселении Вороновское. Пострадавший в результате конфликта направлен в реанимацию, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, 36-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что нашла своего мужа с ножевым ранением на дачном участке в СНТ "Космос".

"По указанному адресу обнаружили нетрезвую безработную заявительницу и ее 46-летнего супруга с множественными ранениями. Мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с женой, в ходе которого она нанесла ему удар кухонным ножом в область груди, а затем взяла топор и попыталась отрубить правую ступню", – цитирует источника Агентство "Москва".

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы с ранением груди, порезами на предплечье и рубленой раной ступни. Мужчина потерял много крови.

Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.