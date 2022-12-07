Мужчина в Москве получил пять лет строгого режима за попытку похитить близких из-за денег

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Мужчину в Москве признали виновным в покушении на похищение близких родственников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову.

"Борис Гулин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений")", – сообщила Иванова.

С целью заполучить крупную сумму родственников мужчина совместно с сообщниками – сотрудниками правоохранительных органов – организовал их похищение. Оно было инсценировано специалистами в рамках эксперимента.

В ходе расследования дела сотрудниками СК РФ были допрошены свидетели, а также отсмотрены и изучены аудио- и видеозаписи.

Виновный был осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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