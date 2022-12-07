Суд арестовал экс-полицейского, устроившего смертельное ДТП в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Балашихе полицейскому, который устроил пьяное ДТП с погибшей женщиной, предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте.

"Сотруднику органов внутренних дел предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии опьянения, повлекшего смерть 44-летней женщины (пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2023 года", – сообщила Врадий.

Представитель ГСУ СК России по Московской области отметила, что расследование продолжается.

Сотрудника межмуниципального управления полиции "Балашихинское", который устроил смертельное ДТП, уволили из органов. Следователи изъяли c места ДТП подушки безопасности, бутылку из-под водки и мобильный телефон.

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