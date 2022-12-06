Суд арестовал мужчину, застрелившего бывшую жену на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд арестовал 65-летнего мужчину, который подозревается в убийстве бывшей жены. Злоумышленник заключен под стражу до 4 февраля 2023 года. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства (части 1 статьи 105 УК РФ), а также незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (части 1 статьи 222 УК РФ).

Мужчина выступил против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Он заявил, что не планировал убийство бывшей жены и раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось об обнаружении тела женщины с огнестрельным ранением в автомобиле на улице Вешняковской. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ее бывший супруг.

В ходе допроса обвиняемый рассказал, что заключил брак с женщиной в 2016 году. Супруги поселились в квартире мужчины на улице Вешняковской. Позднее мужчина заподозрил жену в неверности.

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