Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в СВО

Фото: 123RF/sergeynaumov

Куштепинский районный суд приговорил 51-летнего жителя Узбекистана к пяти годам лишения свободы за участие в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию приговора.

Известно, что в мае 2023 года мужчина выехал в Россию на заработки. В ноябре он заключил годовой контракт с Минобороны РФ и был направлен на Украину после курса военной подготовки. В результате мужчина был ранен и в июле вернулся в Узбекистан.

Суд признал его виновным в наемничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание и сотрудничество со следствием.

Между тем с начала года более 3,3 тысячи иностранцев, принимавших участие в спецоперации на Украине, получили российское гражданство.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские помогли гражданину из ближнего зарубежья составить заявление о приеме в гражданство. Мужчине в родной стране грозило уголовное наказание за участие в украинском конфликте на стороне России.