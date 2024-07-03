Суд в Москве арестовал мужчину с оскорбляющей ВС РФ татуировкой

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Басманный суд Москвы арестовал на семь суток 32-летнего жителя Тульской области Степана Зимина за татуировку, оскорбляющую ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, в ближайшее время суд также рассмотрит еще один административный протокол в отношении Зимина, по которому его обвиняют в мелком хулиганстве.

Московские полицейские задержали Зимина по месту его временного проживания в ЮЗАО 2 июля, после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он демонстрирует свою татуировку с нецензурным выражением в адрес российской армии.

На него составили протокол об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ, а также за мелкое хулиганство. Задержанный раскаялся и пообещал свести татуировку.