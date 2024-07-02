Столичные полицейские задержали мужчину за оскорбляющую ВС РФ татуировку

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Полицейские в Москве задержали 32-летнего жителя Тульской области за дискредитирующую Вооруженные силы России (ВС РФ) татуировку, рассказали в пресс-службе столичного главка ГУ МВД РФ.

Видео с мужчиной, который демонстрировал данную татуировку на своей шее, появилось в одной из соцсетей, уточнили в ведомстве. Речь идет о нецензурном выражением в адрес российской армии.

В результате мужчину установили и задержали по месту временного проживания в ЮЗАО, добавили в МВД. Был составлен протокол об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ, а также за мелкое хулиганство. Задержанный раскаялся и пообещал свести татуировку.

Следственные органы ДНР ранее возбудили уголовное дело против 27-летнего жителя Горловки, который размещал враждебные комментарии в соцсети. В СУ СКР по ДНР уверены, что его сообщения содержали унижение человеческого достоинства к россиянам.

