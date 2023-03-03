Столичный суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Хорошевский суд столицы арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Змановского наказания в виде ареста. Согласно части 1 статье 105 УК РФ ("Убийство"), мужчине грозит до 15-ти лет тюремного срока.

2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве произошло убийство. В ходе конфликта 29-летний молодой человек задушил ремнем 47-летнего хозяина этой квартиры. После этого убийца скрылся с места происшествия.

Сотрудники Следственного комитета в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Во время допроса он признал свою вину. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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