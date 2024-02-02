Суд США приговорил информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд Соединенных Штатов приговорил информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам заключения. Его обвинили в преступлениях, связанных со шпионажем и детской порнографией, сообщается на сайте Минюста США.

Шульте обвинили не только в шпионаже и хранении детской порнографии, но и в неуважении к суду. В ведомстве уточнили, что мужчина передал украденные файлы ЦРУ WikiLeaks. Портал начал их публиковать в марте 2017 года.

Ранее стало известно о задержании в Испании 27 человек, которых обвинили в производстве и распространении детской порнографии. Согласно данным испанского министерства внутренних дел, в разных частях государства было проведено 26 обысков в домах.

В списке задержанных был злоумышленник, который совершил более 100 киберпреступлений, известных также как "педофильный обман" в одной из соцсетей, которая пользуется популярностью у молодых людей.

До этого Мировой суд Москвы обязал сервис для общения Discord выплатить штраф в 6 миллионов рублей за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними и информации для привлечения к участию в подобных действиях.