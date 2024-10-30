Журова предложила кандидату в президенты МОК Коу вернуть медали Олимпиады-80

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу вернуть медали, завоеванные на Олимпийских играх 1980 года в Москве, сообщает Metaratings.

Так она отреагировала на заявление британского главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о недопуске россиян даже в нейтральном статусе. Журова напомнила, что его и других британских спортсменов, выступавших под олимпийским флагом, гостеприимно встречали на московских Играх.

"Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, Коу зря сделал такое заявление перед выборами президента МОК. Она предположила, что он думает после таких слов о России получить большую поддержку. Но Журова уверена, что все будет как раз наоборот.

"Многие страны скажут: а что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения", – заключила парламентарий.

На Олимпийских играх в Москве Коу завоевал золото на дистанции 1 500 метров и серебро на 800-метровке.

28 октября стало известно, что Коу на встрече c депутатом Верховной рады Украины и бывшей легкоатлеткой Ольгой Саладухой пообещал не допускать россиян и белорусов ни под национальным, ни под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Коу могут не допустить к выборам на пост главы МОК. Это связано с директивой комиссии по этике МОК, подписанной ее главой Пан Ги Муном.

По ее правилам участник комитета, которому исполнилось 70 лет, лишается членства в МОК, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырехлетний срок, который возможен только один раз. Коу в этом году исполнится 67 лет, а выборы пройдут в 2025 году. Таким образом, в 2027-м он автоматически покинет пост президента World Athletics и перестанет быть членом МОК.

Кроме того, Коу известен своей "нелюбовью" к России. Спортивные представители РФ напомнили, что с 2015 года, как он был избран главой организации, российские спортсмены не выступают в международных турнирах без какой-либо перспективы вернуться туда.

Выборы президента МОК состоятся в рамках 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Среди других потенциальных кандидатов на пост главы МОК – Кирсти Ковентри, Дэвид Лаппартьен, Фейсал аль-Хусейн и Николь Хеверц.