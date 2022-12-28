В Катарском университете опровергли создание музея из комнаты Месси

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Катарском университете не планируют создавать музей из комнаты, в которой жил капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в образовательном учреждении.

"Слова представителя университета были неверно истолкованы, университет не планирует открывать такой музей", – сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что комната, в которой жил футболист, находится на территории мужского общежития, поэтому сделать там музей было бы затруднительно. Дело в том, что туда запрещен вход посторонним, прежде всего женщинам.

О том, что комнату, в которой жил Мессии во время чемпионата мира по футболу в Катаре, переоборудуют в музей, ранее сообщал телеканал RMC Sport. Отмечалось, что на двери комнаты после отъезда футболиста висит плашка с надписью L. Messi и аргентинский флаг.



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