"Спартак" проиграл "Рубину" в 20-м туре РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Столичный "Спартак" уступил казанскому "Рубину" на своем поле в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 0:2. Оба гола оформил форвард гостей Джордже Деспотович, который отличился на 54-й и 89-й минутах игры.
На ход встречи повлияли два удаления – в первом тайме был удален хавбек красно-белых Роман Зобнин, а на 71-й минуте арбитр показал красную карточку полузащитнику "Рубина" Оливеру Абильгору.
Команда из Татарстана начала второй круг чемпионата с важной победы и теперь, набрав три очка, занимает седьмую строчку турнирной таблицы. В ее активе 31 очко. "Спартак" находится на четвертом месте с 35 очками.
Ранее московский "Спартак" объявил о возвращении в команду полузащитника Квинси Промеса. Игрок перешел в российский клуб из амстердамского "Аякса".
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