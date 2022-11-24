Британский таблоид сообщил об интересе Apple к покупке "Манчестер Юнайтед"

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Американская компания Apple рассматривает возможность покупки футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британский таблоид The Daily Star.

По данным издания, потенциальная сделка оценивается в 5,8 миллиарда фунтов стерлингов. Исполнительный директор Apple Тим Кук якобы изучает возможности, которые предоставит владение клубом, и может начать переговоры с банками, которые готовят продажу команды.

Авторы The Daily Star также отмечают, что покупка Apple может сделать "Манчестер Юнайтед" самым богатым клубом мира. При этом портал MarketWatch отмечает, что конкуренцию команде в этом параметре составят такие клубы, как "Ньюкасл Юнайтед", за которыми стоят ресурсы богатых стран.

Ранее на неделе сопредседатели совета директоров "Манчестер Юнайтед" Аврам и Джоэль Глейзеры заявили о решении продать клуб, но планируют рассмотреть и другие стратегические альтернативы развития.

Также 22 ноября стало известно, что английский клуб расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду по соглашению сторон. Игрок присоединился к команде летом 2021 года. Первый раз он выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год.

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