Мероприятия прошедшего в Москве 21 мая проекта Sport and Art собрали тысячу участников

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Порядка тысячи человек 21 мая приняли участие в мероприятиях проекта Sport and Art, организованного столичным департаментом спорта по случаю общегородской акции "Ночь в музее". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта москвичи могли присоединиться к бесплатным интерактивным экскурсиям и ночным тренировкам в музеях и на стадионах города. Так, в "Музеоне", "Марсе" и на "Винзаводе" прошли занятия по стретчингу. В парке искусств тренировку провела известный спортивный блогер Самира Мустафаева. В общей сложности занятия собрали больше 170 человек.

В Измайловском кремле и Галерее Ильи Глазунова между тем можно было заняться йогой. А в "Музеоне", помимо стретчинга, состоялся массовый сайклинг от Music Cycle Festival. Целый час в парке одновременно крутили педали 147 человек.

В "Лужниках" для 229 горожан провели самокатный тур. Его участники с помощью специально созданного аудиогида могли узнать интересные факты об исторических зданиях спорткомплекса. Еще одна экскурсия прошла на стадионе "ВТБ Арена". Его гости узнали интересные исторические факты, увидели барельефы, снятые со старого стадиона "Динамо".

Востребованной среди жителей столицы оказалась локация на "Винзаводе", где установили огромный экран, на котором фанаты киберспорта могли поиграть в популярные спортивные игры. Ее посетили 275 человек.

Ранее стало известно, что к ежегодной акции "Ночь в музее" в 2022 году присоединились около 360 тысяч человек. Мероприятие прошло как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Свои двери открыли свыше 200 музейных площадок. Это были как столичные музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, так и федеральные, частные и ведомственные учреждения.

