Легкоатлетические соревнования "Скорость" пройдут в Москве 26–27 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легкоатлетические соревнования "Скорость", которые станут последними в 2022 году от команды Бегового сообщества, состоятся в столичном манеже НИУ МГСУ 26 и 27 ноября.

"Скорость" пройдет уже третий раз, и впервые их проведение разделили на два дня. В первый, 26 ноября, в программе – забеги на 60, 400, 1 000 метров и классическая эстафета 4х200 метров. 27 ноября участники посоревнуются на дистанциях 200 и 3 000 метров, а также в шведской эстафете дистанцией 200+400+600+800 метров.

Призовые места в личном первенстве займут первые три женщины и мужчины с лучшими результатами в каждой дисциплине. В эстафетах победителями и призерами станут первые три команды. Лучшие получат кубки и денежные призы, всем добежавшим до финиша вручат специальные памятные значки.

Кроме того, организаторы подготовили для бегунов специальные мастер-классы. До забегов на короткие и средние дистанции участникам расскажут, как правильно разминаться и стартовать с колодок. Кроме того, им объяснят правила поведения на дорожке. До командных дисциплин участникам напомнят важные моменты, которые приведут к победе. В частности, как правильно передать эстафетную палочку и по какой дорожке следует бежать.

Организаторы также подготовили соревнования на интуицию. До начала забегов все желающие получат шанс угадать финишное время лучших участников на каждой дистанции. Тем, кому это удастся, вручат памятный сувенир.

Онлайн-регистрация на забег завершилась 21 ноября, но дополнительно зарегистрироваться на большинство дистанций можно будет в дни проведения соревнований.

Ранее москвичам объявили программу легкоатлетических забегов в 2023 году. Первый из них намечен на 2 апреля, заключительный состоится осенью. Всего в будущем году пройдет семь легкоатлетических забегов.

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