Тренировки "Спортивных выходных" будут проходить на дизайн-заводе "Флакон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тренировки столичного проекта "Спортивные выходные" с 12 ноября начнут проходить на дизайн-заводе "Флакон". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Уже в эту субботу начнутся тренировки проекта "Спортивные выходные" в новой локации. Участников ждет йога, стретчинг, танцы и функциональные тренировки в здании креативного арт-пространства", – рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Кристина Сиротинина.

Ранее местами оффлайн-тренировок стали Дом культуры "ГЭС-2", здание Северного речного вокзала, Дом культуры на ВДНХ и некоторые другие площадки.

На дизайн-заводе "Флакон" предложат как популярные танцевальные и функциональные тренировки, йогу и стретчинг, так и новые – например, барре-фитнес, TRX и фитбоксинг.

На сайте проекта "Спортивные выходные" можно ознакомиться с графиком занятий и адресами площадок. Зарегистрироваться на тренировки также могут помочь специалисты офисов "Мои документы".

В конце сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что проект "Спортивные выходные" стартует в новом формате. Специалист рассказала об оффлайн-тренировках на популярных столичных локациях.

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