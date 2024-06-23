Спортивные занятия пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивные занятия пройдут в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 23 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 10 парках города гостей пригласят на занятия по роллер-спорту. Профессиональные тренеры научат горожан и туристов правильно двигаться на роликах и выполнять различные комбинации. Участники смогут улучшить свою координацию, развить внимание и концентрацию.

"Все желающие старше шести лет могут проверить себя и выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне" в 10 парках столицы, а москвичи от 18 лет – посетить тренировку по общей физической подготовке", – говорится в сообщении.

С 14:00 до 14:45 в парке "Мещерский" пройдет прогулка на сапборде, которая укрепит сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат, а также поможет справиться со стрессом.

Вместе с тем для москвичей организуют функциональные тренировки в зоне отдыха "Тропарево", на Большом городском пруду в Зеленограде и в кластере активных видов спорта "Строгино Wake Park". Горожане смогут выполнить упражнения, в которых участвуют сразу несколько групп мышц. Такие занятия помогают развивать координацию, силу и выносливость. Вход свободный.

Ранее основатель одного из столичных салонов красоты Дмитрий Винокуров пригласил жителей и гостей Москвы на мастер-класс "Стильное лето". Представитель бьюти-индустрии расскажет участникам о своей профессии, основных трендах в стрижках и укладках и секретах ухода за волосами. Мероприятие состоится 24 июня в 16:00 на Страстном бульваре.

