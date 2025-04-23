Турнир по тэг-регби состоялся среди органов исполнительной власти правительства Москвы

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Более 15 команд органов исполнительной власти правительства Москвы приняли участие в турнире по тэг-регби, который состоялся в воскресенье, 20 апреля, в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

В торжественной церемонии открытия турнира участвовали первый заместитель начальника Главного контрольного управления Москвы – руководитель контрактной службы Андрей Гук, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем Громов, заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Макаров, а также Герой России, гвардии капитан Николай Соколов.

Кроме того, на церемонии присутствовали президент РК ЦСКА, вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшин, глава Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов, заместитель префекта Северо-Западного административного округа столицы Дмитрий Салюков, а также генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев и генеральный директор "Лиги Чемпионов Бизнеса" Юрий Гусев.

Ведущим турнира стал бывший капитан российской сборной, лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев. Всего среди участников было заявлено семь команд комплекса столичного правительства, а также девять команд административных округов столицы.

Первое место в турнире по тэг-регби заняла команда комплекса региональной безопасности, информационной политики и спорта. За ними оказалась команда комплекса градостроительной политики и строительства. Третье же место досталось игрокам из транспортного комплекса.

Вместе с турниром для гостей и детей участников был организован интересный досуг, в том числе турниры по дартсу и корнхолу, а также занятия на скалодроме, на батутах и на регбийной полосе препятствий.

Между тем в Москве 27 апреля состоится турнир, посвященный Международному дню настольного тенниса, который отмечается 23 апреля. По словам серебряного призера чемпионата России Сергея Фильчева, турнир пройдет в спортивном комплексе "Дружба".

В ходе мероприятия любители получат возможность сыграть вместе с профессионалами в паре. Спортсмен напомнил, что в этом виде спорта каждый должен находить свой стимул. Настольный теннис очень полезен и развивает много качеств, сказал он.