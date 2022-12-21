14:26Спорт
Брат скончавшейся футболистки ЦСКА рассказал подробности смерти
Фото: wfccska.ru
Вратарь молодежной женской футбольной команды ЦСКА 17-летняя Виктория Виноградова скончалась в гостях у подруги. Об этом брат спортсменки рассказал "Ленте.ру".
Он поведал, что девочки пришли домой около 22:00, а спать легли ближе к полуночи. На следующий день около 11:00 бабушка с дедушкой обратили внимание на странный вид девочек.
"Вика желтая была, а ее подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики", – поделился брат девушки.
По его словам, подруга сестры в настоящее время находится в реанимации. Он также поведал, что причина смерти спортсменки неизвестна, а результаты анализов пока не готовы.
О смерти спортсменки сообщил футбольный клуб в среду, 21 декабря. Команда выразила соболезнования родным и близким девушки. По данным клуба, девушка находилась в отпуске.
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