Брат скончавшейся футболистки ЦСКА рассказал подробности смерти

Фото: wfccska.ru

Вратарь молодежной женской футбольной команды ЦСКА 17-летняя Виктория Виноградова скончалась в гостях у подруги. Об этом брат спортсменки рассказал "Ленте.ру".

Он поведал, что девочки пришли домой около 22:00, а спать легли ближе к полуночи. На следующий день около 11:00 бабушка с дедушкой обратили внимание на странный вид девочек.

"Вика желтая была, а ее подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики", – поделился брат девушки.

По его словам, подруга сестры в настоящее время находится в реанимации. Он также поведал, что причина смерти спортсменки неизвестна, а результаты анализов пока не готовы.

О смерти спортсменки сообщил футбольный клуб в среду, 21 декабря. Команда выразила соболезнования родным и близким девушки. По данным клуба, девушка находилась в отпуске.



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