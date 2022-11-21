18:12Спорт
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в Instagram
Фото: AP Photo/Petr David Josek
Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации).
Теперь страница футболиста по числу подписчиков уступает лишь официальному аккаунту соцсети.
При этом вторым в этом рейтинге значится футболист Лионель Месси с 373 миллионами подписчиков, а третьей – Кайли Дженнер с 372 миллионами подписчиков. За певицей и актрисой Селеной Гомес следят 357 миллионов человек, а за актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном – 347 миллионов.
Ранее сообщалось, что Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году. В общей сложности в рейтинг SportsPro попали 50 человек. Второе место в списке досталось американской теннисистке Серене Уильямс, а третьим стал семикратный чемпион "Формулы-1" из Великобритании Льюис Хэмилтон.
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