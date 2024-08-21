Ирина Слуцкая провела мастер-класс по фигурному катанию для студентов-активистов

Фото: Галина Кофанова

Многократная чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая провела для активистов Студенческих парламентских клубов мастер-класс по фигурному катанию на катке "Фили22".

Активисты вместе со Слуцкой выполняли фигуры под названиями "фонарики", "саночки" и "цапельки", которые спортсмены осваивают еще в детстве. Студенты также узнали у многократной чемпионки мира и Европы интересующие их вопросы: когда призер Олимпийских игр впервые встала на коньки, с какими проблемами сталкиваются фигуристы в начале карьеры.

Кроме того, активисты вместе с Слуцкой обсудили состояние инфраструктуры, которая есть в Москве для занятий фигурным катанием. По словам чемпионки, в столице почти в каждом районе есть возможность заниматься этим видом спорта.

В конце состоялась фотосессия. Слуцкая выразила надежду на то, что студенты после встречи с ней сохранят надолго бодрость и энергию от мастер-класса.

"Тренировать себя, свое тело, свой мозг надо регулярно. А если вы хотите стать чемпионами, то будьте готовы делать в два-три раза больше", – подытожила спортсменка.

Слуцкая ранее назвала запуск портала "Московский спорт" одним из важнейших шагов в развитии массового столичного спорта. Она также выразила уверенность в том, что скоро ресурс станет очень популярным среди тех, кто выбирает здоровье и активный образ жизни.

