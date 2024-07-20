Фигуристка Ирина Слуцкая стала гостьей "Большого семейного дня"

Фото: телеграм-канал "Ирина Слуцкая"

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей состоялся традиционный "Большой семейный день", в предпоследнюю субботу июля его особенными гостями стали легенда фигурного катания Ирина Слуцкая и известный журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Спорт всю жизнь помогает мне преодолевать невзгоды, поэтому я рада видеть, что он является важной частью программ центра. Уже не в первый раз прихожу в это уникальное место, где наши ребята из зоны проведения СВО находят и врача, и друга, заново познают и открывают себя. Они находят здесь, по сути, вторую семью, ведь в Центре никто не чувствует себя обделенным", – поделилась впечатлениями многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, продюсер и телеведущая Ирина Слуцкая.

Уникальный Центр поддержки уже второй год помогает в реабилитации ветеранов СВО. Благодаря работникам Центра, возвращение наших ребят в гражданскую жизнь происходит мягко и при постоянной поддержке специалистов. "Большой семейный день" – ежемесячное мероприятие, на которое приглашаются семьи всех посетителей центра. В этот день гости участвуют в мастер-классах, занимаются творчеством, а для детей открыты игровые комнаты. Не меньше внимания уделяется и спорту – в распоряжении посетителей залы для бильярда, волейбола и тренажерный. А в этот раз на групповую утреннюю разминку "Дня" заглянули известные гости.

Участники мероприятия фотографировались со звездами и брали у них автографы. По словам организаторов, они обязательно продолжат практику приглашения известных москвичей на мероприятия центра.

Ранее в Москве открылся первый в стране Единый центр поддержки участников СВО, а также членов их семей. Сотрудники центра делают все возможное для скорейшего возвращения бойцов к мирной жизни после окончания службы.

При этом второй корпус учреждения работает в качестве досугового клуба для ветеранов, где они смогут отдохнуть, пообщаться с товарищами, поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях, пройти курсы по адаптации и прочее.