Депутат МГД Семенников принял участие в фестивале экстремальных видов спорта

Фото: Агентство "Москва"/Ольга Нагорнова

Депутат Мосгордумы Александр Семенников принял участие в фестивале экстремальных видов спорта, сообщает корреспондент Агентства "Москва".

"В районе Ясенево на Юго-Западе состоялся фестиваль экстремальных видов спорта и молодежных субкультур "Фристайл", организатором которого выступил центр досуга и спорта "Атлант", – говорится в материале.

Отмечается, что особое внимание было уделено показательным выступлениям спортсменов, поэтому идеальным местом для проведения масштабного мероприятия стал скейт-парк на улице Айвазовского. Он отвечает стандартам в олимпийских дисциплинах "Парк" и "Стрит", благодаря этому подходит и для соревнований по скейтбордингу.

"Можно сколько угодно рассказывать молодежи о преимуществах занятий физкультурой, но слова останутся лишь словами. А вот такие фестивали способны, что называется, зажечь искру, от которой и вспыхнет желание прийти на стадион и попробовать себя в том или ином виде спорта. Для москвичей открывается с каждым годом все больше современных площадок, где можно выбрать спорт по душе и попробовать свои силы в чем-то новом", – прокомментировал Семенников.

Депутат отметил, что подобные фестивали вызывают большой интерес у жителей Юго-Западного округа столицы. Семенников также призвал москвичей приходить на открытые тренировки, которые проводят знаменитые спортсмены в рамках проекта "Лето в Москве".

Для зрителей было подготовлено множество сюрпризов. В частности, они увидели, на что способны представители еще одного экстремального направления – BMX. Это настоящие циркачи, которые вытворяют на велосипедах самые замысловатые фигуры высшего пилотажа. Немало заставили поволноваться публику воркаутеры и роллер-дансеры. Не все выполнили свои трюки идеально, но каждый был награжден аплодисментами.

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